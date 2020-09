Gigi D’Alessio a Domenica In con il figlio Luca: è tra i giovani rapper del suo nuovo progetto (Di domenica 20 settembre 2020) Spazio a Gigi D’Alessio e suo figlio Luca con gli altri artisti emergenti oggi a Domenica In. Sono più momenti registrati perché sul palco sono davvero in tanti ma Mara Venier è fiera di averli tutti nel suo programma, pronta a dare voce al nuovo progetto musicale di Gigi D’Alessio. Si nota qualcosa in comune con Anna Tatangelo: anche D’Alessio si è dato al rap e anche lui ha tra i suoi giovanissimi rapper Geolier. Inevitabilmente anche solo per curiosità spicca tra tutti Luca D’Alessio, LDA, il figlio del cantante partenopeo. La Venier lo conosce da sempre, l’ha visto nascere, racconta infatti un avvenimento che la lega alla sua ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 20 settembre 2020) Spazio aD’Alessio e suocon gli altri artisti emergenti oggi aIn. Sono più momenti registrati perché sul palco sono davvero in tanti ma Mara Venier è fiera di averli tutti nel suo programma, pronta a dare voce almusicale diD’Alessio. Si nota qualcosa in comune con Anna Tatangelo: anche D’Alessio si è dato al rap e anche lui ha tra i suoissimiGeolier. Inevitabilmente anche solo per curiosità spicca tra tuttiD’Alessio, LDA, ildel cantante partenopeo. La Venier lo conosce da sempre, l’ha visto nascere, racconta infatti un avvenimento che la lega alla sua ...

ConciDalessiana : RT @Ti_bo93: Boh dite quello che vi pare ma io quando trovo Gigi D'Alessio in tv volume a palla e inizio a cantare come una vrenzola perché… - ConciDalessiana : RT @jessygiu12: io le canzoni vecchie di Gigi d’alessio le conosco tutte a memoria e le canto con la mano sul cuore senza vergogna lo ammet… - infoitcultura : Mara Venier assente in studio. Gigi D'Alessio perplesso: 'Dov'è?' | LaNostraTv - CollinaDAlessio : RT @Ti_bo93: Boh dite quello che vi pare ma io quando trovo Gigi D'Alessio in tv volume a palla e inizio a cantare come una vrenzola perché… - deepestharry : è da stamattina che i miei stanno ascoltando il nuovo album di Gigi d’alessio e la gang -

Ultime Notizie dalla rete : Gigi D’Alessio Gigi D’Alessio: «I miei classici neomelodici reinterpretati in chiave rap » Corriere della Sera