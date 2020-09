Genoa-Crotone, la conferenza degli allenatori nel pre-match (Di domenica 20 settembre 2020) Tutto pronto a Marassi per la prima uscita stagionale di Genoa e Crotone. Stoppa e Maran, nelle loro rispettive conferenze stampa, non hanno nascosto la voglia di iniziare bene un cammino comunque molto difficile, che nasconde molte insidie. Da una parte abbiamo Rolando Maran, allenatore esperto con più panchine alle spalle; dall’altra Giovanni Stoppa, alla prima in Serie A, che dovrà trasferire la sua mentalità ad una neopromossa come il Crotone. Maran avvisa i suoi: “Le neopromosse hanno un’identità ben precisa” “Dai ragazzi mi aspetto il massimo. E’ una squadra in continua evoluzione ma se determinati sincronismi si devono conoscere, dal punto di vista del sacrificio e della mentalità voglio vedere le prime cose. Voglio vedere una squadra che ha ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 20 settembre 2020) Tutto pronto a Marassi per la prima uscita stagionale di. Stoppa e Maran, nelle loro rispettive conferenze stampa, non hanno nascosto la voglia di iniziare bene un cammino comunque molto difficile, che nasconde molte insidie. Da una parte abbiamo Rolando Maran, allenatore esperto con più panchine alle spalle; dall’altra Giovanni Stoppa, alla prima in Serie A, che dovrà trasferire la sua mentalità ad una neopromossa come il. Maran avvisa i suoi: “Le neopromosse hanno un’identità ben precisa” “Dai ragazzi mi aspetto il massimo. E’ una squadra in continua evoluzione ma se determinati sincronismi si devono conoscere, dal punto di vista del sacrificio e della mentalità voglio vedere le prime cose. Voglio vedere una squadra che ha ...

