Gennaro Gattuso a Sky dopo Parma-Napoli: “Di Victor Osimhen mi ha colpito l’uomo” (Di domenica 20 settembre 2020) Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Parma-Napoli. “Bisogna fare i complimenti alla squadra. Nel primo tempo abbiamo palleggiato, ma c’è stato poco attacco alla linea dei difensori. Osimhen? Abbiamo preferito andare su un modulo sul quale abbiamo lavorato negli ultimi 8 mesi, poi Osimhen può darti una profondità diversa. I principi rimangono uguali. In costruzione costruiamo in quattro e non a tre. Deve cambiare la posizione dei giocatori, come occupiamo gli spazi. Bisogna essere sicuri di saper palleggiare e perdere meno palle possibili. Un consiglio ad Osimhen? Dal primo giorno a casa mia tre mesi fa mi ha colpito l’uomo. Ha vissuto senza papà e senza mamma, ha grandi valori, ... Leggi su calciomercato.napoli (Di domenica 20 settembre 2020)ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di. “Bisogna fare i complimenti alla squadra. Nel primo tempo abbiamo palleggiato, ma c’è stato poco attacco alla linea dei difensori.? Abbiamo preferito andare su un modulo sul quale abbiamo lavorato negli ultimi 8 mesi, poipuò darti una profondità diversa. I principi rimangono uguali. In costruzione costruiamo in quattro e non a tre. Deve cambiare la posizione dei giocatori, come occupiamo gli spazi. Bisogna essere sicuri di saper palleggiare e perdere meno palle possibili. Un consiglio ad? Dal primo giorno a casa mia tre mesi fa mi hal’uomo. Ha vissuto senza papà e senza mamma, ha grandi valori, ...

