Crotone | Stroppa | «Ingenui contro il Genoa Gli schiaffi ci faranno crescere»

(Di domenica 20 settembre 2020) Giovanniha commentato la sconfitta rimediatail: le parole dell’allenatore delGiovanni, allenatore del, ha commentato la sconfitta rimediatail. PRESTAZIONE – «Non mi sembra che la squadra, al di là dei singoli episodi, abbia avuto un approccio troppo morbido: abbiamo avuto subito un’occasione con Mazzotta dopo due minuti ma non siamo stati bravi a sfruttarla. Da lì, nonostante la partita in salita, abbiamo disputato buon primo tempo con diverse occasioni che non siamo riusciti a capitalizzare. Poi la squadra è pian piano calata fisicamente, come era preventivabile viste le condizioni della vigilia. Probabilmente se a quel punto il risultato fosse ...

sportli26181512 : #Crotone, Stroppa: 'Spero che gli schiaffi presi ci facciano crescere': L'allenatore pitagorico: 'Contro il Genoa s… - sportli26181512 : Stroppa: 'Troppo ingenui. Questi schiaffi aiutano a crescere': Stroppa: 'Troppo ingenui. Questi schiaffi aiutano a… - Mediagol : #Genoa-#Crotone, Stroppa: “Siamo stati troppi ingenui, c’è un aspetto su cui migliorare” - Mediagol : #Genoa-#Crotone, Stroppa: 'Siamo stati troppi ingenui, c'è un aspetto su cui migliorare' - sportli26181512 : Crotone, Stroppa: 'Schiaffi educativi dal Genoa, ma la rosa va completata': L'allenatore del Crotone, Giovanni Stro… -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone Stroppa

Vittoria larga alla prima di Campionato tra le mura amiche per il Genoa Romando Maran contro il Crotone di Giovanni Stroppa. I grifoni di impongono per 4-1. e si portano primi in classifica. Bastano d ...Genova, 20 set. (Adnkronos) - Il Genoa di Rolando Maran cala il poker contro il Crotone di Stroppa nella prima giornata del campionato di Serie A, chiudendo la sfida con un netto 4-1. Il Grifone mette ...“Ancora non siamo pronti per l’inizio della stagione, ha affermato il tecnico Stroppa alla vigilia dell’incontro”. Il risultato scaturito sul terreno del Ferraris conferma l’affermazione dell’allenato ...