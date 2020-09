Covid | il bollettino di oggi | quasi 1 000 positivi in più | +7 in terapia intensiva

Leggi su urbanpost

(Di domenica 20 settembre 2020)di. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da-19 in Italia, domenica 20 settembre 2020.i nuovi contagi accertati in Italia sono 1.587, in leggero calo rispetto a ieri quando ne erano stati rilevati 1.638. Dall’inizio dell’emergenzain Italia, riferisce il Ministero della Salute, hanno contratto il virus 298.156 persone.sono morte 15 persone per il: in totale i morti a causa della pandemia in Italia sono 35.707. (segue dopo la foto) Gli attualisalgono a 44.098, sono 937 più di ieri. I guariti sono 218.531, sono 635 più di ieri. Aumenta di 7 unità il numero dei pazienti in ...