Calciomercato Sassuolo, per Marlon trattativa col Fulham (Di domenica 20 settembre 2020) Calciomercato Sassuolo: i neroverdi sarebbero in trattativa con il Fulham per Marlon Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, tiene fuori Marlon dalla prima partita di campionato contro il Cagliari. E il motivo sarebbe da ricondurre al Calciomercato. Secondo quanto spiegato da Sky Sport, i neroverdi avrebbero infatti in piedi una trattativa con il Fulham per il difensore. Il difensore brasiliano potrebbe quindi lasciare la Serie A per trasferirsi in Premier League. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 settembre 2020): i neroverdi sarebbero incon ilperRoberto De Zerbi, allenatore del, tiene fuoridalla prima partita di campionato contro il Cagliari. E il motivo sarebbe da ricondurre al. Secondo quanto spiegato da Sky Sport, i neroverdi avrebbero infatti in piedi unacon ilper il difensore. Il difensore brasiliano potrebbe quindi lasciare la Serie A per trasferirsi in Premier League. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Calciomercato | #Sassuolo, offerta del #Fulham per #Marlon - SassuoloUS : #Calciomercato ?? Ufficiale il ritorno di Filippo #Romagna in neroverde! Al Cagliari ceduto Alessandro Tripaldelli.… - manuhellt : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Sassuolo, offerta del #Fulham per #Marlon - 2Pi3_ : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Sassuolo, offerta del #Fulham per #Marlon - francGuerrieri : L’ad del #Sassuolo #Carnevali a Sky prima di #SassuoloCagliari: “C’è una trattativa in corso col #Fulham per… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Sassuolo Calciomercato Sassuolo: distanza col Torino per Ferrari. Le ultime Sassuolonews.net Calciomercato Sassuolo, per Marlon trattativa col Fulham

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, tiene fuori Marlon dalla prima partita di campionato contro il Cagliari. E il motivo sarebbe da ricondurre al calciomercato. Secondo quanto spiegato da Sky ...

Cagliari, ricomincia il campionato: sfida in trasferta col Sassuolo

Prima partita del campionato 2020-2021 per il Cagliari Calcio. L'avversario è il Sassuolo, ex squadra di mister Di Francesco, che torna al Mapei Stadium da avversario.

Tornano i tifosi, Sassuolo-Cagliari con mille spettatori sugli spalti

Sassuolo-Cagliari si giocherà con mille tifosi della squadra locale sugli spalti. La Regione Emilia Romagna con un'ordinanza ha dato il via libera al pubblico negli stadi di serie A e per il Gran Prem ...

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, tiene fuori Marlon dalla prima partita di campionato contro il Cagliari. E il motivo sarebbe da ricondurre al calciomercato. Secondo quanto spiegato da Sky ...Prima partita del campionato 2020-2021 per il Cagliari Calcio. L'avversario è il Sassuolo, ex squadra di mister Di Francesco, che torna al Mapei Stadium da avversario.Sassuolo-Cagliari si giocherà con mille tifosi della squadra locale sugli spalti. La Regione Emilia Romagna con un'ordinanza ha dato il via libera al pubblico negli stadi di serie A e per il Gran Prem ...