Bonucci: «Ora abbiamo molta più voglia di aggredire e ci divertiamo di più» (Di domenica 20 settembre 2020) Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il 3-0 della Juve contro la Sampdoria. Le sue parole Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il 3-0 della Juve contro la Sampdoria. Queste le sue parole. DIFFERENZE – «abbiamo visto nuove idee, un nuovo modo di interpretare, tanto entusiasmo in possesso e non possesso. E’ la grande differenza, la voglia di aggredire le partire e portare a casa il risultato. A vederla così e durante l’allenamento c’è più voglia di divertirci». RAPPORTO CON PIRLO – «Siamo abbastanza grandi e maturi per comportarci da veri professionisti. Oggi Andrea Pirlo è il nostro allenatore, abbiamo massimo rispetto, disponibilità e ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 settembre 2020) Leonardoha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il 3-0 della Juve contro la Sampdoria. Le sue parole Leonardoha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il 3-0 della Juve contro la Sampdoria. Queste le sue parole. DIFFERENZE – «visto nuove idee, un nuovo modo di interpretare, tanto entusiasmo in possesso e non possesso. E’ la grande differenza, ladile partire e portare a casa il risultato. A vederla così e durante l’allenamento c’è piùdi divertirci». RAPPORTO CON PIRLO – «Siamo abbastanza grandi e maturi per comportarci da veri professionisti. Oggi Andrea Pirlo è il nostro allenatore,massimo rispetto, disponibilità e ...

