Ballando con le Stelle 2020: nessun eliminato, Elisa Isoardi e Paolo Conticini primi (Di domenica 20 settembre 2020) Ballando con le Stelle 2020, non ci sono eliminati, Elisa Isoardi e Paolo Conticini, che in realtà erano primo e secondo (VIDEO) Ballando con le Stelle ieri, sabato 19 settembre, ha aperto le danze tra rinvii e casi di positività al covid ormai superati e nel passato. La nuova edizione vede alla conduzione sempre Milly Carlucci che a fine puntata ha annunciato i ballerini allo spareggio ossia quelli che hanno ottenuto meno voti tra la giuria e il pubblico. Dalla classifica i meno votati, da giuria e pubblico, sono stati Elisa Isoardi e Paolo Conticini. Tra i due non uscirà nessuno, essendo la prima puntata, ma soprattutto ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 20 settembre 2020)con le, non ci sono eliminati,, che in realtà erano primo e secondo (VIDEO)con leieri, sabato 19 settembre, ha aperto le danze tra rinvii e casi di positività al covid ormai superati e nel passato. La nuova edizione vede alla conduzione sempre Milly Carlucci che a fine puntata ha annunciato i ballerini allo spareggio ossia quelli che hanno ottenuto meno voti tra la giuria e il pubblico. Dalla classifica i meno votati, da giuria e pubblico, sono stati. Tra i due non uscirào, essendo la prima puntata, ma soprattutto ...

ZZiliani : È il miglior allenatore del mondo (come da sondaggio Sky Sport ormai consegnato ai posteri), e anche Guardiola e Kl… - Ballando_Rai : #TullioSolenghi e @mariaermachkova hanno rotto il ghiaccio con un ruggente charleston d'altri tempi ?… - CorSport : #Allegri stasera in pista a 'Ballando con le stelle' - Mauro8013 : RT @CesareSacchetti: A 'Ballando con le stelle' su Raiuno nessuno ha la mascherina e sono tutti vicini. Se sei in televisione, il sistema t… - maddalenaaaf : RT @alifelessrock: Nel giro di quanto? Due giorni? In questa merda di tv italiana l'ennesimo caso di blackface a tale e quale, un bastardo… -