Ascolti tv sabato 19 settembre | Tu si que vales e Ballando | quasi pareggio

(Di domenica 20 settembre 2020) L’atteso scontro deglitv di192020 lo vince Tu si que, che ha interessato 3.686.000 spettatori pari al 22.6% di share. Ben sei punti in meno rispetto a una settimana fa, quando fece il 28.1%. Il motivo è presto detto: stavolta ha dovuto affrontare non un film come Assassinio sull’Orient … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Ascolti Tv sabato 19 settembre: chi ha vinto la prima serata tra Ballando con le stelle in onda su Rai1 e Tu si que vales trasmesso sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset? Una gara tra veri pezzi da n ...C'era molta attesa per capire cosa sarebbe successo nella prima serata in cui si scontravano due giganti televisivi come "Ballando con le stelle" che ha debuttato su Rai1 e "Tu sì que vales" che invec ...Ieri sera si è consumata la prima sfida del sabato sera: Ballando con le stelle contro Tu sì que vales. Chi avrà vinto la gara degli ascolti tv 19 settembre? Nonostante la vittoria di Maria De Filippi ...