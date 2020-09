Anna Lou Castoldi, cosa pensa la figlia di Morgan e Asia Argento (Di domenica 20 settembre 2020) . La primogenita della ex coppia si è raccontata in una intervista, esprimendo il proprio parere sui suoi celebri genitori. Nata dall’amore di Marco Castoldi, in arte Morgan, con la sua compagna di allora, Asia Argento, oggi Anna Lou muove i suoi primi passi … Leggi su viagginews (Di domenica 20 settembre 2020) . La primogenita della ex coppia si è raccontata in una intervista, esprimendo il proprio parere sui suoi celebri genitori. Nata dall’amore di Marco, in arte, con la sua compagna di allora,, oggiLou muove i suoi primi passi …

Vale41229116 : RT @Fanclub_dUrso: Questa sera a @LiveNoneladUrso - Asia Argento per la prima volta con la figlia Anna Lou Castoldi - Flavia Vento vs le 5… - BISLACCO3 : RT @Fanclub_dUrso: Questa sera a @LiveNoneladUrso - Asia Argento per la prima volta con la figlia Anna Lou Castoldi - Flavia Vento vs le 5… - _always_lou : @hugmenowzayn mannaggia sant’anna - anna_tpwk_ : RT @giulia_anselmi: esiste qualcosa di più dolce di Harry e Lou in questo video??? - tuttouomini : Chi è Anna Lou Castoldi età figlia di Asia Argento e Morgan e Babe 3 - -