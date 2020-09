Zidane su Bale: «Non se ne va per colpa mia, non ho problemi con lui» (Di sabato 19 settembre 2020) Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato di Gareth Bale che è sempre più vicino al trasferimento al Tottenham Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato di Gareth Bale che è sempre più vicino al trasferimento nella sua ex squadra, il Tottenham. Ecco le parole del tecnico francese: «Alla fine non se ne va per colpa mia. Non mi dà fastidio. Non è così. La questione è più complicata. Ci sono trattative, è a Londra. Quello che posso dire non importa, non ho avuto problemi con lui». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 settembre 2020) Zinedine, allenatore del Real Madrid, ha parlato di Garethche è sempre più vicino al trasferimento al Tottenham Zinedine, allenatore del Real Madrid, ha parlato di Garethche è sempre più vicino al trasferimento nella sua ex squadra, il Tottenham. Ecco le parole del tecnico francese: «Alla fine non se ne va permia. Non mi dà fastidio. Non è così. La questione è più complicata. Ci sono trattative, è a Londra. Quello che posso dire non importa, non ho avutocon lui». Leggi su Calcionews24.com

Zidane_Era : @zurielss Bale in UCL >> Messi in UCL. Not even a debate - infoitsport : Bale verso la cessione. Marca titola in prima pagina: 'Zidane ottiene ciò che vuole' - sportli26181512 : Bale via dal Real Madrid: vicino l'accordo per il prestito al Tottenham: Il gallese da tempo è in rotta con Zidane… - edoardo_ceriani : Le #primepagine dei #quotidiani sportivi spagnoli #marca #as #mundodeportivo #sport #diariosport #portadasport… - fernandesalex13 : @LGWsport Sembra da giornalisti francese vicini a Zidane ascoltato su RMC che Bâle è svogliato. Ama il golf e la fa… -