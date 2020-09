Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2020 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 19 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 19 SETTEMBREORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA; SULLA A1-NAPOLI SEGNALATO UN INCIDENTE TRA COLLEFERRO E ANAGNI IN DIREZIONE NAPOLI, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO; TRAFFICO REGOLARE, PER IL RESTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA; PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEANAPOLI VIA CASSINO A CAUSA DI GUASTO TECNICO IL SERVIZIO E’ FORTEMENTE RALLENTATO; AL MOMENTO I TRENI VIAGGIANO CON RITARDI FINO A 150 MINUTI; CIRCONE IN GRADUALE RIPRESA, INVECE, SULLA LINEAPESCARA, SOSPESA IN PRECEDENZ A ASEGUITO DI UN INCIDENTE. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL ...