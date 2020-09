Verona-Roma, Dzeko parte dalla panchina: davanti Mkhitaryan falso nueve (Di sabato 19 settembre 2020) Edin Dzeko partirà dalla panchina al Bentegodi, dove fra pochi minuti la Roma esordirà in campionato contro l’Hellas Verona. Fonseca ha deciso di optare per un 3-4-2-1, con Pedro e Pellegrini sulla trequarti a sostenere un Mkhitaryan formato falso nueve. Una scelta singolare, probabilmente non dovuta a dettami tecnici o tattici: più probabile sia stata una decisione presa tenendo contro del futuro del bosniaco, vicino all’approdo alla Juventus. Leggi su sportface (Di sabato 19 settembre 2020) Edinpartiràal Bentegodi, dove fra pochi minuti laesordirà in campionato contro l’Hellas. Fonseca ha deciso di optare per un 3-4-2-1, con Pedro e Pellegrini sulla trequarti a sostenere unformato. Una scelta singolare, probabilmente non dovuta a dettami tecnici o tattici: più probabile sia stata una decisione presa tenendo contro del futuro del bosniaco, vicino all’approdo alla Juventus.

OfficialASRoma : ??? “La Roma per me è un grande popolo. Io mi sono identificato in loro. Ho giocato solo due stagioni con la Roma, m… - capuanogio : Se #Milik e il #Napoli dovessero concludere la loro trattativa per l’uscita del polacco in mattinata, possibile che… - OfficialASRoma : ?? Per la sesta volta il nostro campionato inizierà con una sfida contro il Verona. Per la sesta volta, in casa loro… - RomaCrewOff : ??FORMAZIONE UFFICIALE?? ? ?Che ne pensate? ? #asroma #formazioneufficiale #VeronaRoma #forzaroma #seriea #romacrew… - hulk_witsel : RT @GoalItalia: Le formazioni ufficiali di #VeronaRoma: fuori Dzeko, gioca subito Pedro ? -