Usa | addio Ruth Bader Ginsburg | giudice della Corte Suprema e simbolo dell’emancipazione femminile

(Di sabato 19 settembre 2020) Morta a 87 anni laUsaSi è spenta ieri venerdì 18 settembre, laUsa diventatalotta per l’emancipazione. Aveva 87 anniè stata la seconda donnastoria americana a ricoprire il ruolo distatunitense e grazie alle sue battaglie legali per i diritti delle donne è diventata un’icona liberal. Il decesso, per ...

A 87 anni si è spenta in seguito a complicazioni per un tumore al pancreas la giudice della Corte Suprema statunitense Ruth Bader Ginsburg. Negli ultimi due anni aveva superato operazioni per cancro a ...19 settembre 2020 Il giudice della Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg è morta a 87 anni in seguito a complicazioni per un tumore al pancreas. Aveva 87 anni. Nominata da Bill Clinton, era alla Corte Sup ...Ruth Bader Ginsburg se ne è andata a 87 anni senza riuscire ad esaudire il suo più grande desiderio: resistere alla Corte Suprema fino alle elezioni di novembre. La giudice, icona del liberismo e del ...