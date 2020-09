Trucco occhi a puntini | ecco tutte le ispirazioni per realizzarlo al top

Leggi su chedonna

(Di sabato 19 settembre 2020) Hai mai sentito parlare del dot eyeliner? É una tecnica, velocissima, con la quale potrai sfoggiare un make up veramente unico: il! Se siete amanti del make up, non potete ignorare il trend del momento: il dot eyeliner! Truccare glicon inon è una novità ma di certo … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it