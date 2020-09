Trapani | il sindaco risponde ad Alivision | ' Non ho tempo per le vostre affermazioni'

(Di sabato 19 settembre 2020) E' poi arrivata la risposta di Tranchida: 'Leggo la vostra lettera aperta e onestamente non ho piùper attardarmi nell'approfondire in merito di talune- ha scritto il-. ...

danyrossoverde : - TernanaNews : Vendita Trapani, il sindaco Tranchida: 'Non vogliamo più avventurieri' - LiveSicilia : Trapani, l’Alivision risponde al sindaco|”Mossa molto grave” - Bersaglieridel6 : Si è svolta oggi presso la sede municipale del Comune di Custonaci (TP), una cerimonia di premiazione da parte del… - zazoomblog : Trapani l’Alivision scrive al sindaco: “Grave ostacolare l’unica iniziativa per garantire continuità al club” -… -

Ultime Notizie dalla rete : Trapani sindaco

Il Trapani calcio ha una nuova proprietà, ma di certo come avviene nelle favole non si può dire che vissero tutti felici e contenti. Anzi, tutt’altro perché le polemiche non si placano quando mancano ...Dopo la presa di posizione del sindaco di Trapani Giacomo Tranchida ai microfoni di Itasportpress, è arrivata la replica di Alivision che ha voluto scrivere una lettera al primo cittadino. Egregio Sin ...Elezioni di ottobre a Marsala, la Lega ha dato mandato ai propri legali per un ricorso al TAR per una anomalia grafica sulla scheda elettorale che la penalizza. La Lega Sicilia per Salvini Premier, n ...