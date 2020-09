FabioGhironi : Vedremo col tempo come sara' la squadra di Giampaolo. Prima o poi spero di vedere qualcosa di piu’ del torino a cui… - ItaSportPress : Torino, Giampaolo: 'Siamo in costruzione, bene il primo tempo' - - sportli26181512 : Giampaolo: 'Devo ricostruire l'autostima del #Torino': L'allenatore: 'Poca birra nelle gambe, finchè c'è stata abbi… - Fiorentinanews : #Giampaolo: 'Siamo calati solo nel secondo tempo ma me lo aspettavo. Abbiamo giocato solo 3 amichevoli...' #Torino… - lorenzo6bd : Giampaolo allenatore mediocre come il suo Torino ...credo che salterà presto???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Giampaolo

Tuttosport

Successo meritato per la Fiorentina: 1-0 in casa contro il Torino nel match inaugurale della stagione 2020/21 di Serie A. I viola costruiscono due ottime occasioni nel primo tempo, ma in entrambe le c ...Con un gol di Castrovilli nel secondo tempo, la Fiorentina ha battuto il Torino per 1-0 in una gara equilibrata nel 1 tempo, ma decisamnete in mano ai Viola nella ripresa. Annullati giustamente i gol ...Con un gol di Castrovilli nel secondo tempo, la Fiorentina ha battuto il Torino per 1-0 in una gara equilibrata nel 1 tempo, ma decisamnete in mano ai Viola nella ripresa. Annullati giustamente i gol ...