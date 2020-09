Rompic*** La Ruta al GF Vip | insultata a tempo record | ci pensa la De Blanck

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 19 settembre 2020) Patrizia De, la Contessa del popolo al Grande Fratello Vip ne ha una per tutti. Secondo appuntamento settimanale per il reality di Canale 5 e nuovi vip varcano la porta rossa. La prima ad entrare è la conduttrice e showgirl Maria Teresache parteciperà a questa edizione come unico concorrente insieme alla figlia Guenda Goria. Dopo un simpatico siparietto con Tommaso Zorzi - che ormai sembra essersi ripreso dopo la febbre e gli accertamenti degli ultimi giorni - alla nuova inquilina della casa viene mostrato un video in cui gli altri concorrenti commentano la sua imminente entrata al gf. La Denon si trattiene: “Maria Teresaè una rompic**!" afferma, cercando conferma proprio da Zorzi che insieme allaha partecipato al reality Pechino ...