fisco24_info : Premier: United crolla in casa, il Crystal gliene fa 3: Squadra di Solskjaer strapazzata all'Old Trafford dai londi… - susydigennaro : RT @napolimagazine: PREMIER - Manchester United-Crystal Palace 1-3, Solskjaer strapazzato all'Old Trafford dai londinesi - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PREMIER - Manchester United-Crystal Palace 1-3, Solskjaer strapazzato all'Old Trafford dai londinesi - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PREMIER - Manchester United-Crystal Palace 1-3, Solskjaer strapazzato all'Old Trafford dai londinesi - napolimagazine : PREMIER - Manchester United-Crystal Palace 1-3, Solskjaer strapazzato all'Old Trafford dai londinesi -

Ultime Notizie dalla rete : Premier United

Episodio che ha fatto discutere nel corso di Manchester United-Crystal Palace. Un rigore sbagliato da Ayew viene ribattuto per un movimento di De Gea. Inizia come peggio non poteva il campionato del M ...Due vittorie in altrettante partite. Inizia bene il campinato del Crystal Palace che dopo aver superato il Southampton si e' imposto per 3-1 sul campo del Manchester United. Squadra di Roy Hodgson in ...Esordio in Premier League da dimenticare per il Manchester United. La squadra di Solskjaer è stata battuta tra le mura amiche dell'Old Trafford per 3-1 dal sorprendente Crystal Palace. Inutile il gol ...