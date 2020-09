Pirlo | Vi svelo la mia Juve Gli infortuni non sono un problema Suarez? Tempi lunghi | non credo arriverà

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo svelo

Mediagol.it

La stagione 2020-2021 è ormai alle porte e nel tardo pomeriggio di oggi, alle ore 18, Fiorentina-Torino aprirà ufficialmente il campionato di Serie A. Ovviamente la curiosità è tanta per vedere la con ...Luis Suarez potrebbe tornare ad essere protagonista. Anche l'Inter starebbe pensando all'attaccante uruguaiano: ecco il piano Come svelato dall'edizione odierna de "Il Corriere dello ...Mentre Pirlo nella sua tesi ci spiegava che basta un uomo per fissare l'ampiezza, la tesi immagino non l'abbia prodotta in questi giorni, almeno io la mia tesi in medicina l'ho partorita mesi prima de ...