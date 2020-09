Palermo | ufficiale | Odjer fino al 2022

(Di sabato 19 settembre 2020) Favola a lieto fine quella di Mosesche è ufficialmente un nuovo calciatore deldopo qualche giorno di incertezze sull'operazione di mercato. Il club rosanero sui propri profili social ha siglato il passaggio in maglia rosanero dell'ex centrocampista del Catania che ha sottoscritto un contratto biennale: “Benvenuto in rosanero Moses”. Il calciatore lunedì sarà presentato in conferenza stampa insieme ai dirigenti del club rosanero. ITA Sport Press.

