“Noi la novità di questa campagna elettorale” (Di sabato 19 settembre 2020) Ultimo appuntamento con gli elettori quello di ieri sera, in villa Comunale a Pagani, per Vincenzo Calce, candidato alla carica di sindaco con quattro liste a suo sostegno: Pagani è-Calce sindaco, Unione di Centro, Forza Italia, Pagani Viva con Calce sindaco. L’aspirante primo cittadino, ieri sera, ha incontrato gli elettori per un ultimo appello al voto, presentandosi come il vento del cambiamento e la forza di discontinuità rispetto al passato. Per Calce, così come per tutti i candidati è stata una campagna elettorale atipica, complice il caldo e l’emergenza Coronavirus ma, ha aggiunto, “è stata una campagna elettorale serena, tranquilla. Abbiamo contribuito a tenere i toni bassi, parlando più di idee e progetti”. Un vero e proprio tour tra le zone principali di Pagani e, nonostante le ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 19 settembre 2020) Ultimo appuntamento con gli elettori quello di ieri sera, in villa Comunale a Pagani, per Vincenzo Calce, candidato alla carica di sindaco con quattro liste a suo sostegno: Pagani è-Calce sindaco, Unione di Centro, Forza Italia, Pagani Viva con Calce sindaco. L’aspirante primo cittadino, ieri sera, ha incontrato gli elettori per un ultimo appello al voto, presentandosi come il vento del cambiamento e la forza di discontinuità rispetto al passato. Per Calce, così come per tutti i candidati è stata unaelettorale atipica, complice il caldo e l’emergenza Coronavirus ma, ha aggiunto, “è stata unaelettorale serena, tranquilla. Abbiamo contribuito a tenere i toni bassi, parlando più di idee e progetti”. Un vero e proprio tour tra le zone principali di Pagani e, nonostante le ...

bobinetv : Visita con noi l'Osservatorio e il Panetario @oavda per scoprire le novità finanziate dal progetto ExoEco… - Profilo3Marco : RT @TvLoftOfficial: #TVLOFT si rinnova per cambiare insieme a te, ma certe cose per noi rimangono sempre le stesse ?? Scopri le novità in ar… - noforza : @OGiannino ma NOI ora il sabato mattina senza di lei, cosa facciamo?? Ci illumini! Qualche novità all’orizzonte? - Boboj29 : E cosi oggi inizia un nuovo campionato , bene ,allora si ricomincia a tifare, ad applaudire, ad esultare, a maledir… - Elena52199033 : @Benji_Mascolo Ben anche noi ti vogliamo tanto bene e non vediamo l'ora di sapere novità ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : “Noi novità Bill Gates: «L’elettrico è il futuro ma non può bastare» Corriere della Sera