(Di sabato 19 settembre 2020) I finanzieri del Comando provinciale dihanno eseguito il decreto con il quale la Corte di appello capitolina ha confermato il provvedimento didiimmobili, auto e quote societarie,...

GazzettaDelSud : #Ndrangheta: confisca di beni a #Roma da 2,8 milioni agli eredi di un boss #calabrese -

Ultime Notizie dalla rete : Ndrangheta confisca

Gazzetta del Sud

Nella mattinata di ieri, giovedì 17 settembre, si sono tenute a Platì le cerimonie di consegna di due opere pubbliche realizzate dalla Commissione Straordinaria che regge l’Ente comunale, sciolto per ...Sempre più al Sud i due ultimi appuntamenti della 15° edizione di “Libero Cinema in Libera Terra”, festival promosso da Cinemovel e Libera, che ha fatto tappa nelle terre confiscate alle mafie di sei ...L'inchiesta ha permesso di rivelare come la criminalita' organizzata avesse delle infiltrazioni nei parcheggi intorno all'Aeroporto di Malpensa. E' stato depositato questa mattina - nel corso dell'udi ...