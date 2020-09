MotoGp | pole per Vinales in Emilia Romagna | poi Miller e Quartararo Rossi parte settimo

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 19 settembre 2020) Maverick, su Yamaha, ha ottenuto ladel Gp dell'in programma domani sul circuito di Misano. Con lo spagnolo in prima fila Jacksu Ducati Pramac, e Fabio, in sella alla Yamaha Petronas. Quarto tempo e seconda fila per Pol Espargaro (Ktm) che ha preceduto Francesco Bagnaia su Ducati Pramac e Brad Binder (Ktm). Per Valentinoiltempo con la Yamaha ufficiale davanti a Franco Morbidelli. Indietro le Ducati: non Danilo Petrucci che precede Andrea Dovizioso.