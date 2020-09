Libia, Haftar e Maiteeq annunciano lo sblocco dei pozzi (Di sabato 19 settembre 2020) Sempre più veloce l’evoluzione dello stato delle cose in terra libica: dopo l’annuncio delle dimissioni di Fayez al Sarraj e i rumors sempre più insistenti sul ritorno al potere della famiglia Gheddafi, il vicepremier del Governo di accordo nazionale, con sede a Tripoli, Ahmad Maiteeq, ha annunciato la decisione di ripristinare la produzione ed esportazione … InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 19 settembre 2020) Sempre più veloce l’evoluzione dello stato delle cose in terra libica: dopo l’annuncio delle dimissioni di Fayez al Sarraj e i rumors sempre più insistenti sul ritorno al potere della famiglia Gheddafi, il vicepremier del Governo di accordo nazionale, con sede a Tripoli, Ahmad, ha annunciato la decisione di ripristinare la produzione ed esportazione … InsideOver.

AMorelliMilano : 18 PESCATORI ITALIANI SEQUESTRATI IN ALTO MARE DA HAFTAR E PORTATI IN LIBIA. In cambio del loro rilascio viene ora… - Tg3web : 18 pescatori di Mazara del Vallo sono trattenuti in Libia da due settimane, i pescherecci sequestrati dalle truppe… - LegaSalvini : #MORELLI: PESCATORI ITALIANI RAPITI DALLA LIBIA Sembra complicarsi la situazione dei 18 pescatori italiani sequestr… - momasaniello : RT @claudio_2022: Processo in Libia per i pescatori, sequestrati dalle milizie di Haftar. Marco Marrone, armatore del Medinea denuncia il t… - Luca73284882 : RT @claudio_2022: Processo in Libia per i pescatori, sequestrati dalle milizie di Haftar. Marco Marrone, armatore del Medinea denuncia il t… -