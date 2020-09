Juventus U23 | i movimenti a una settimana dal via

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 19 settembre 2020) LaU23 si appresta a disputare quella che potrebbe essere la stagione della definitiva maturità. L’improvvisa chiamata di Andrea Pirlo ad allenare la prima squadra ha portato in panchina Lamberto Zauli, anche lui in un certo senso promosso dalla Primavera. I bianconeri affronteranno il girone A che appare, a differenza dello scorso anno, molto equilibrato e aperto a ogni scenario. Dopo la buona scorsa stagione, culminata con la vittoria della Coppa Italia di Serie C, laU23 sta ultimando gli ultimiper fare un ulteriore salto di qualità. Il tutto con il solito mix tra giovani (italiani e non) e giocatori di esperienza per la categoria che fanno da chioccia ai talentini bianconeri. Photo Credits: imagephotoagencyU23, torna Clemenza e parte Vlasenko Luca ...