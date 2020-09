Gravina agli arbitri: «Potete dare un contributo per portare il calcio italiano in un porto sicuro» (Di sabato 19 settembre 2020) Gabriele Gravina ha parlato a conclusione del raduno precampionato della CAN, la Commissione arbitri Nazionale di serie A e B Gabriele Gravina ha parlato a conclusione del raduno precampionato della CAN (la Commissione arbitri Nazionale di serie A e B) al Grand Hotel Duca d’Este di Tivoli. Le parole del presidente della FIGC. «Grazie di cuore per tutto quello che avete fatto in questo momento difficile anche per il calcio italiano. Oggi è un momento di grande emozione per la nuova stagione sportiva che si apre; un’emozione che ci coinvolge per la difficoltà che vivono tutte le componenti del nostro calcio. Stamattina ho sentito pronunciare molte volte la parola cambiamento: è il momento di affrontare questo cambiamento! L’AIA ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 settembre 2020) Gabrieleha parlato a conclusione del raduno precampionato della CAN, la CommissioneNazionale di serie A e B Gabrieleha parlato a conclusione del raduno precampionato della CAN (la CommissioneNazionale di serie A e B) al Grand Hotel Duca d’Este di Tivoli. Le parole del presidente della FIGC. «Grazie di cuore per tutto quello che avete fatto in questo momento difficile anche per il. Oggi è un momento di grande emozione per la nuova stagione sportiva che si apre; un’emozione che ci coinvolge per la difficoltà che vivono tutte le componenti del nostro. Stamattina ho sentito pronunciare molte volte la parola cambiamento: è il momento di affrontare questo cambiamento! L’AIA ...

