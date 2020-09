Gli Usa vietano di scaricare le App cinesi TikTok e WeChat (Di sabato 19 settembre 2020) La guerra dei social tra Usa e Cina s'inasprisce al punto che il Dipartimento del Commercio americano, raccogliendo l'invito - neanche tanto velato - del presidente Trump, ha vietato agli utenti statunitensi si scaricare ed utilizzare le controverse App cinesi TikTok e WeChat che spopolano tra i giovani. Un vero e proprio bando che ovviamente non piace ai cinesi. Pechino ha accusato gli Stati Uniti di praticare una politica "intimidatoria" e ha minacciato ritorsioni con "misure necessarie per proteggere i diritti e gli interessi legittimi delle imprese cinesi".La Cina ha attivato un meccanismo che consente di limitare le attività delle società straniere. L'elenco cinese delle "entità inaffidabili" include potenziali sanzioni che vanno dalle multe alla restrizione ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 19 settembre 2020) La guerra dei social tra Usa e Cina s'inasprisce al punto che il Dipartimento del Commercio americano, raccogliendo l'invito - neanche tanto velato - del presidente Trump, ha vietato agli utenti statunitensi sied utilizzare le controverse Appche spopolano tra i giovani. Un vero e proprio bando che ovviamente non piace ai. Pechino ha accusato gli Stati Uniti di praticare una politica "intimidatoria" e ha minacciato ritorsioni con "misure necessarie per proteggere i diritti e gli interessi legittimi delle imprese".La Cina ha attivato un meccanismo che consente di limitare le attività delle società straniere. L'elenco cinese delle "entità inaffidabili" include potenziali sanzioni che vanno dalle multe alla restrizione ...

TeresaBellanova : Questa notte negli Stati Uniti è morta #RuthBaderGinsburg, giudice della corte suprema USA, da sempre attenta alla… - Agenzia_Ansa : Gli #Usa vietano #TikTok e #WeChat e la #Cina li accusa di 'bullismo'. #social #ANSA #Trump #app - sole24ore : Acqua più preziosa dell’oro? Negli Usa il primo future tenta gli speculatori - mittdolcino : Breaking Gli USA annunciano enormi pericoli di attentati 'al nitrato' in Europa per mano di Hezbollah. Ossia per ma… - massiboboaquili : RT @pirata_21: Usa, Decine di feriti e diverse vittime per una sparatoria durante una festa. Nonostante il Covid gli americani stanno cerca… -