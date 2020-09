Gazzetta: la Roma non è convinta delle ginocchia di Milik, l’affare si complica (Di sabato 19 settembre 2020) Si complica – e non poco – l’affare Milik alla Roma e di conseguenza Dzeko alla Juventus. La Gazzetta scrive che le ragioni sono più di una. Innanzitutto la rottura tra il Napoli e Milik. Come ormai è noto, c’è una trattativa sugli stipendi da pagare, sulla multa per l’ammutinamento e poi Milik vorrebbe dal Napoli una liberatoria che lo tutelasse dall’eventuale procedimento del Napoli per l’immagine del club lesa dall’ammutinamento. Ma c’è dell’altro. Anche se la Roma nega, pare che la visita medica di Milik a Sankt-Moritz non abbia dato le rassicurazioni che la Roma voleva. E il club ha quindi chiesto al Napoli di rinegoziare l’acquisto, ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 19 settembre 2020) Si– e non poco – l’affareallae di conseguenza Dzeko alla Juventus. Lascrive che le ragioni sono più di una. Innanzitutto la rottura tra il Napoli e. Come ormai è noto, c’è una trattativa sugli stipendi da pagare, sulla multa per l’ammutinamento e poivorrebbe dal Napoli una liberatoria che lo tutelasse dall’eventuale procedimento del Napoli per l’immagine del club lesa dall’ammutinamento. Ma c’è dell’altro. Anche se lanega, pare che la visita medica dia Sankt-Moritz non abbia dato le rassicurazioni che lavoleva. E il club ha quindi chiesto al Napoli di rinegoziare l’acquisto, ...

ROMA, 19 SET - Gli Internazionali Open Bnl d'Italia salutano la vincitrice delle edizioni 2017 e 2018, Elina Svitolina. L'ucraina è stata eliminata ai quarti di finale dalla ceca Marketa Vondrousova c ...

Liverpool prende portoghese Diogo Jota per 50 milioni

ROMA, 19 SET - Il Liverpool ha acquistato dai Wolves l'attaccante 23enne portoghese Diogo Jota, investendo quasi 45 milioni di euro che salirebbero fino al tetto dei 50 con i bonus. Una parte della ...

Gazzetta - Milik, multa e azione civile: deve rinunciare a delle mensilità se vuole la Roma

La Roma può attendere, scrive la Gazzetta dello Sport sottolineando che Arek Milik non sarà un giocatore giallorosso ufficialmente in questa settimana nonostante una giornata convulsa in cui la Roma h ...

