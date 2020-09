Festa da Ballo tra Ragazzi Causa Focolaio, Intere Classi Messe in Quarantena (Di sabato 19 settembre 2020) Una Festa da Ballo privata, organizzata da alcuni Ragazzi a Cesena, ha innescato un possibile Focolaio di Covid-19. Uno studente di un liceo linguistico è risultato positivo al tampone. Contagiato anche un altro ragazzo di un liceo scientifico. Le Classi sono state Messe in Quarantena. Il sindaco Enzo Lattuca commenta la situazione: “Sapevamo che poteva succedere, è … Leggi su youreduaction (Di sabato 19 settembre 2020) Unadaprivata, organizzata da alcunia Cesena, ha innescato un possibiledi Covid-19. Uno studente di un liceo linguistico è risultato positivo al tampone. Contagiato anche un altro ragazzo di un liceo scientifico. Lesono statein. Il sindaco Enzo Lattuca commenta la situazione: “Sapevamo che poteva succedere, è …

