Covid in Germania, è boom di contagi nelle ultime 24 ore: mai così alti da aprile (Di sabato 19 settembre 2020) La Germania ha registrato il più alto numero giornaliero di nuovi casi di coronavirus dal 24 aprile , con 2.297 nuove infezioni, secondo l'istituto di sorveglianza epidemiologica Robert Koch . Il ... Leggi su leggo (Di sabato 19 settembre 2020) Laha registrato il più alto numero giornaliero di nuovi casi di coronavirus dal 24, con 2.297 nuove infezioni, secondo l'istituto di sorveglianza epidemiologica Robert Koch . Il ...

ricpuglisi : Ma come! In Germania il tasso di mortalità per #Covid19 cala nel tempo per tutti gli intervalli di età. E il cal… - Newsinunclick : #Covid, in #Germania aumento record dei nuovi casi - leggoit : Covid in Germania, è boom di contagi nelle ultime 24 ore: mai così alti da aprile - StreetNews24 : La Germania ha registrato quasi 2.300 nuovi contagi da Covid 19, esattamente 2.297, nelle ultime 24 ore, il numero… - tulisso : #Covid_19 in Germania aumento record dei nuovi casi -