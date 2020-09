Clima, sei ragazzi portoghesi portano 33 Paesi in tribunale: una sfida da Davide contro Golia (Di sabato 19 settembre 2020) di Mattia Zàccaro Garau Sei contro trentatré. La competizione, anche ci limitassimo al solo dato numerico, sembrerebbe impari. Ma questa sfida va ben oltre. Da una parte la versione moderna di Davide, sei attivisti portoghesi fra gli otto e i ventuno anni; dall’altra, la versione ripulita del gigante dei filistei, Golia, cioè 33 nazioni dell’area europea, i 27 membri Ue più Svizzera, Turchia, Norvegia, Ucraina, Regno Unito e Russia. Oggetto del contendere di questa rivisitazione dell’episodio biblico in cui coraggio e volontà sconfiggono violenza e ottusità sono le emissioni inquinanti prodotte dai Paesi tirati in causa dai sei giovani lusitani. Capitalismo estrattivo da una parte, rivendicazione dei diritti dall’altra. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 settembre 2020) di Mattia Zàccaro Garau Seitrentatré. La competizione, anche ci limitassimo al solo dato numerico, sembrerebbe impari. Ma questava ben oltre. Da una parte la versione moderna di, sei attivistifra gli otto e i ventuno anni; dall’altra, la versione ripulita del gigante dei filistei,, cioè 33 nazioni dell’area europea, i 27 membri Ue più Svizzera, Turchia, Norvegia, Ucraina, Regno Unito e Russia. Oggetto del contendere di questa rivisitazione dell’episodio biblico in cui coraggio e volontà sconfiggono violenza e ottusità sono le emissioni inquinanti prodotte daitirati in causa dai sei giovani lusitani. Capitalismo estrattivo da una parte, rivendicazione dei diritti dall’altra. ...

