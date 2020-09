Chiara Ferragni e Fedez aspettano il secondo figlio: “Presto l’annuncio” (Di sabato 19 settembre 2020) Chiara Ferragni sarebbe davvero incinta: questo è l’ultimo gossip sui Ferragnez. Dopo mesi di voci di corridoio e pancini apparentemente sospetti, oggi si è riacceso il gossip con nuove conferme. I due si stanno guardando bene dal commentare le ultime voci, che si fanno sempre più insistenti, ma è possibile che nelle prossime ore decidano … L'articolo Chiara Ferragni e Fedez aspettano il secondo figlio: “Presto l’annuncio” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 19 settembre 2020)sarebbe davvero incinta: questo è l’ultimo gossip sui Ferragnez. Dopo mesi di voci di corridoio e pancini apparentemente sospetti, oggi si è riacceso il gossip con nuove conferme. I due si stanno guardando bene dal commentare le ultime voci, che si fanno sempre più insistenti, ma è possibile che nelle prossime ore decidano … L'articoloil: “Presto l’annuncio” proviene da Gossip e Tv.

HuffPostItalia : Chiara Ferragni riceve il Leone D'Oro per 'l'impegno civico dimostrato per l'Italia' - LegaSalvini : SIGNORA FERRAGNI, L'ASSASSINO DI WILLY NON ERA FAN DI BENITO. MA DI FEDEZ, SUO MARITO SECONDO CHIARA FERRAGNI L'OMI… - 501_tot : RT @Avvocatocapita1: Ancora una volta la Ferragni fa centro e riempe il vuoto. Chiara, hai ragione tu: se lo stupro è colpa della minigonna… - Viola_Minafra : RT @FranAltomare: Quindi Chiara Ferragni che fa divulgazione su Instagram dagli Uffizi è una privilegiata viziata. Quelle che invece vi dan… - annamariabusia : Chiara Ferragni e lo sconto di pena allo stupratore: 'Senza parole. Questa società deve darsi una bella svegliata'… -