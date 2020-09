Calciomercato – Inter chiara: Dalbert via solo a titolo definitivo (Di sabato 19 settembre 2020) Inter in cerca di una sistemazione per Dalbert Tra i tanti giocatori fuori dal progetto Inter c’è anche Dalbert, rientrato a Milano dopo il prestito alla Fiorentina. Il futuro del brasiliano è segnato e il club sta cercando una sistemazione. Per la sua cessione il club nerazzurro valuta solo proposte di acquisto a titolo definito – al più prestito con obbligo di riscatto – ma in ogni caso è esclusa la formula del prestito con diritto di riscatto, nel qual caso la società lo terrà ancora in rosa. Quando si sarà concretizzato il suo addio occhio al mercato in entrata con le piste Marcos Alonso ed Emerson Palmieri sempre vive. L'articolo Calciomercato – Inter ... Leggi su intermagazine (Di sabato 19 settembre 2020)in cerca di una sistemazione perTra i tanti giocatori fuori dal progettoc’è anche, rientrato a Milano dopo il prestito alla Fiorentina. Il futuro del brasiliano è segnato e il club sta cercando una sistemazione. Per la sua cessione il club nerazzurro valutaproposte di acquisto adefinito – al più prestito con obbligo di riscatto – ma in ogni caso è esclusa la formula del prestito con diritto di riscatto, nel qual caso la società lo terrà ancora in rosa. Quando si sarà concretizzato il suo addio occhio al mercato in entrata con le piste Marcos Alonso ed Emerson Palmieri sempre vive. L'articolo...

DiMarzio : #Godin al @CagliariCalcio, c’è il via libera @Inter: accordo raggiunto sulla buonuscita, ora il triennale con i sar… - Inter : ?? | ANNUNCIO Andrea #Pinamonti torna in nerazzurro: il comunicato ?? - DiMarzio : La cessione di #Godin al @CagliariCalcio dovrebbe sbloccare presto (domani nuovi contatti) l’arrivo di… - giomo2 : RT @Inter: ?? | ANNUNCIO Andrea #Pinamonti torna in nerazzurro: il comunicato ?? - cmdotcom : #SerieA, la griglia di partenza del 2020-21: #Inter e #Juve davanti a tutti, #Milan più di #Atalanta, #Napoli e… -