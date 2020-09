Ballando con le Stelle 2020: chi è Gilles Rocca (Di sabato 19 settembre 2020) Lucrezia Lando e Gilles Rocca A Ballando con le Stelle 2020 in compagnia di Lucrezia Lando c’è l’attore e regista (e non solo) Gilles Rocca. Conosciamolo meglio. Gilles Rocca è nato a Roma il 12 gennaio 1983. Ha interpretato diversi ruoli, perlopiù secondari, in fiction di successo come Carabinieri, Distretto di polizia, Ris, I Cesaroni, Don Matteo, Sangue caldo, Rimbocchiamoci le maniche, Le tre rose di Eva, L’Aquila – grandi speranze. L’esordio al cinema è arrivato come protagonista nel film “Tre Tocchi” diretto da Marco Risi. Ha poi partecipato a “Natale a Londra” e “Come si fa a vivere così”. Appassionato di regia, ha curato ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 19 settembre 2020) Lucrezia Lando econ lein compagnia di Lucrezia Lando c’è l’attore e regista (e non solo). Conosciamolo meglio.è nato a Roma il 12 gennaio 1983. Ha interpretato diversi ruoli, perlopiù secondari, in fiction di successo come Carabinieri, Distretto di polizia, Ris, I Cesaroni, Don Matteo, Sangue caldo, Rimbocchiamoci le maniche, Le tre rose di Eva, L’Aquila – grandi speranze. L’esordio al cinema è arrivato come protagonista nel film “Tre Tocchi” diretto da Marco Risi. Ha poi partecipato a “Natale a Londra” e “Come si fa a vivere così”. Appassionato di regia, ha curato ...

ZZiliani : È il miglior allenatore del mondo (come da sondaggio Sky Sport ormai consegnato ai posteri), e anche Guardiola e Kl… - CorSport : #Allegri stasera in pista a 'Ballando con le stelle' - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @vittoriaschisano e #MarcoDeAngelis vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - maria63demoro : Stasera ballando con le stelle è una caciara insopportabile - mymmouth : RT @CesareSacchetti: A 'Ballando con le stelle' su Raiuno nessuno ha la mascherina e sono tutti vicini. Se sei in televisione, il sistema t… -