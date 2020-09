Al cinema Il meglio deve ancora venire | una perla di benessere

(Di sabato 19 settembre 2020) Serena Nannelli Una commedia francese che celebra il gioco della vita e il valore dell'amicizia, affrontando il tema della malattia. Con Luchini e Bruel impegnati in siparietti che sono piccoli gioielli "Il", scritto e diretto dalla coppia creativa francese formata da Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte, (già autori di "Cena tra amici"), è un film che rende omaggio all'amore, alla complicità e alle potenzialità evolutive insite nella vera amicizia. Arthur (Fabrice Luchini) e César (Patrick Bruel) sono amici da quando frequentavano lo stesso collegio, eppure non potrebbero essere più diversi. Il primo è un medico ossessionato dal rispetto delle regole, il secondo un guascone inaffidabile e infantile. Per un equivoco ...

