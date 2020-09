A Firenze per la Ceccardi. Destre unite solo per un giorno. La coalizione punta al colpaccio per la spallata a Conte. Ma dal referendum al Mes sono divisi su tutto (Di sabato 19 settembre 2020) E’ un testa a testa sofferto e al fotofinish quello tra il candidato a governatore della Toscana sostenuto dal centrosinistra, Eugenio Giani, e la candidata leghista, sostenuta dal centrodestra Susanna Ceccardi (nella foto). E proprio su quest’ultima i tre leader della coalizione hanno deciso di puntare le fiches, presentandosi in blocco alla manifestazione di chiusura della sua campagna elettorale ieri in piazza della Repubblica a Firenze. Sul palco Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Silvio Berlusconi, ancora convalescente per il Covid, che è intervenuto telefonicamente. A pochi metri di distanza e più o meno alla stessa ora, le 18 e 30, in piazza Santissima Annunziata il centrosinistra ha chiamato a raccolta i suoi (c’era Matteo Renzi, per ovvi motivi, ma non il segretario ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 19 settembre 2020) E’ un testa a testa sofferto e al fotofinish quello tra il candidato a governatore della Toscana sostenuto dal centrosinistra, Eugenio Giani, e la candidata leghista, sostenuta dal centrodestra Susanna(nella foto). E proprio su quest’ultima i tre leader dellahanno deciso dire le fiches, presentandosi in blocco alla manifestazione di chiusura della sua campagna elettorale ieri in piazza della Repubblica a. Sul palco Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Silvio Berlusconi, ancora convalescente per il Covid, che è intervenuto telefonicamente. A pochi metri di distanza e più o meno alla stessa ora, le 18 e 30, in piazza Santissima Annunziata il centrosinistra ha chiamato a raccolta i suoi (c’era Matteo Renzi, per ovvi motivi, ma non il segretario ...

borghi_claudio : Ho deciso, mi sento abbastanza bene per provare a venire a Firenze, stasera alle 18 per abbracciare… - matteosalvinimi : Firenze, spettacolo! Tra poco in diretta con @SusannaCeccardi e tutta la nostra squadra per la Regione Toscana. No… - matteorenzi : In piazza a Firenze con @EugenioGiani, a Bibbiena, a Siena per dire che la sfida qui è tra una Toscana regione d’Eu… - Nicola_Firenze : @Open_gol @poliziadistato #postale Grazie per il vostro lavoro. - LiciaRonzulli : TOSCANA, CI SIAMO!! Il #Centrodestra unito è l’unica alternativa possibile per rilanciare questa terra! Ieri sera… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze per Infrastrutture a Firenze, De Micheli: "In arrivo 250 milioni di euro per un'altra tramvia" LA NAZIONE Galleria Accademia: riaperte sale Giotto e Orcagna

Alla Galleria dell’Accademia di Firenze riaprono le sale Giotto e Orcagna dedicate ... nota coma la Pala della Zecca, così denominata per essere stata commissionata dalla zecca fiorentina, intorno al ...

Il più antico cane italiano è in siti paleolitici pugliesi

L’Università di Siena scopre il più antico cane italiano in due siti paleolitici in Puglia: Grotta Paglicci a Rignano Garganico e Grotta Romanelli a Castro Alcuni resti rinvenuti nei siti paleolitici ...

Giani chiude in piazza delle Carceri e strizza l'occhio alla Cap

Si è fatto aspettare per 45 minuti, ma durante il tragitto da Firenze a Prato l’aspirante governatore del centrosinistra si è ritagliato una sosta lampo per un colloquio con i vertici di Cap ...

Alla Galleria dell’Accademia di Firenze riaprono le sale Giotto e Orcagna dedicate ... nota coma la Pala della Zecca, così denominata per essere stata commissionata dalla zecca fiorentina, intorno al ...L’Università di Siena scopre il più antico cane italiano in due siti paleolitici in Puglia: Grotta Paglicci a Rignano Garganico e Grotta Romanelli a Castro Alcuni resti rinvenuti nei siti paleolitici ...Si è fatto aspettare per 45 minuti, ma durante il tragitto da Firenze a Prato l’aspirante governatore del centrosinistra si è ritagliato una sosta lampo per un colloquio con i vertici di Cap ...