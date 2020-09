Uomini e Donne, il tronista Gianluca De Matteis confessa: "Nella vita sono un Corteggiatore, il confronto con Davide..." (Di venerdì 18 settembre 2020) Gianluca De Matteis, tronista della nuova stagione di Uomini e Donne, si svela al settimanale ufficiale del dating show di Maria De Filippi, parlando del suo collega Davide Donadei. Leggi su comingsoon (Di venerdì 18 settembre 2020)Dedella nuova stagione di, si svela al settimanale ufficiale del dating show di Maria De Filippi, parlando del suo collegaDonadei.

elenabonetti : .@ItaliaViva farà la differenza anche in Campania, non solo nei numeri ma nella possibilità di generare processi. È… - matteosalvinimi : ??Carcere di Aversa (Caserta): detenuto africano massacra di botte un agente della Polizia Penitenziaria. Solidariet… - matteosalvinimi : La politica è fatta di idee, ma le idee camminano sulle gambe di uomini e donne, e vedendo da vicino la passione, l… - elenoirebartoli : @Italian13814192 @fattoquotidiano Lei è solo un pazzo che odia le donne perché è stato respinto da loro e le defini… - ANPALServizi : ???? #DalleRegioni @Regione_Abruzzo #RedditodiCittadinanza: 64 percettori vigilano sui bambini, Pescara prima in It… -