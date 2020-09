Ubi banca lascia piazza Affari (Di venerdì 18 settembre 2020) Il mondo economico porta a un ricambio di news, con spesso protagonisti sia gli istituti bancari nonché le società quotate in borsa. Dalla finanza, dunque, questa duplice matrice per meglio capire l’andamento del mercato e come soprattutto stanno cercando di rialzare la testa i vari colossi dopo la crisi imposta dal lockdown. Bilanci contenuti I due mesi di lockdown e, in generale, i primi sei mesi del 2020 sono stati protagonisti con il segno meno. Era chiaro che minori erano i consumi, minori le entrate. Questa crisi di risultati si è vista in borsa sulle azioni Eni, così come in banca dove ad esempio Mps, banca Carige e Ubi banca hanno cercato di contenere le perdite. Ma è stata proprio Ubi banca a rendersi protagonista con un taglio necessario per poter ... Leggi su giornal (Di venerdì 18 settembre 2020) Il mondo economico porta a un ricambio di news, con spesso protagonisti sia gli istitutiri nonché le società quotate in borsa. Dalla finanza, dunque, questa duplice matrice per meglio capire l’andamento del mercato e come soprattutto stanno cercando di rialzare la testa i vari colossi dopo la crisi imposta dal lockdown. Bilanci contenuti I due mesi di lockdown e, in generale, i primi sei mesi del 2020 sono stati protagonisti con il segno meno. Era chiaro che minori erano i consumi, minori le entrate. Questa crisi di risultati si è vista in borsa sulle azioni Eni, così come indove ad esempio Mps,Carige e Ubihanno cercato di contenere le perdite. Ma è stata proprio Ubia rendersi protagonista con un taglio necessario per poter ...

infoiteconomia : Intesa Sanpaolo: integrazione di Ubi Banca “prosegue con rapidità” - bobbysteve23 : RT @NBAItalia: “L'NBA TI invita a scendere in campo!” ??? @B_Ingram13 x Scendi In Campo Con NBA presentato da @Gatorade! Vuoi vincere un ca… - Aldebaran_4 : @AndreaOrlandosp Anche certi direttori di Banca UBI devono avergli dato consigli strampalti - LuPie03 : RT @NBAItalia: Qual è la storia dietro alla tua passione e alla tua dedizione per l'NBA e i per il basket? Con 'Scendi In Campo Con NBA pr… - InvestingItalia : Intesa Sanpaolo estende moratoria per imprese turismo a clienti Ubi Banca - -