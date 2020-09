Soprano Anna Netrebko positiva al Covid: "Più stanca da intimidazione di gente triste che del virus" (Di venerdì 18 settembre 2020) Il Soprano Anna Netrebko vera diva della lirica, è ricoverata in ospedale positiva al Coronavirus con polmonite da cinque giorni. Ha informato lei stessa i suoi fan con un post sui social. “Avevo due scelte 1 continuare a star seduta a casa e aver paura di venire infettata o 2 cominciare a lavorare, guidare, correre a rischio di ammalarmi. Io ho scelto senza se e senza ma 2 e non mi pento di niente. Sono in ospedale da cinque giorni con la polmonite e presto mi riprenderò” ha scritto l’artista che ha cantato a luglio all’arena di Verona, ad agosto al circo Massimo d Roma al festival di Salisburgo e ha interpretato a settembre Elisabetta di Valois nel Don Carlo al Bolshoi, mentre sarà alla Scala di Milano per un recital a ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 18 settembre 2020) Ilvera diva della lirica, è ricoverata in ospedaleal Coronacon polmonite da cinque giorni. Ha informato lei stessa i suoi fan con un post sui social. “Avevo due scelte 1 continuare a star seduta a casa e aver paura di venire infettata o 2 cominciare a lavorare, guidare, correre a rischio di ammalarmi. Io ho scelto senza se e senza ma 2 e non mi pento di niente. Sono in ospedale da cinque giorni con la polmonite e presto mi riprenderò” ha scritto l’artista che ha cantato a luglio all’arena di Verona, ad agosto al circo Massimo d Roma al festival di Salisburgo e ha interpretato a settembre Elisabetta di Valois nel Don Carlo al Bolshoi, mentre sarà alla Scala di Milano per un recital a ...

