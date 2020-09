She-Hulk: la protagonista sarà Tatiana Maslany (Di venerdì 18 settembre 2020) Tatiana Maslany, premiata con un Emmy per Orphan Black, dovrebbe essere la protagonista della serie Disney+ dedicata a She-Hulk L’avvocatessa supereroina She-Hulk al centro di una serie tv di prossima produzione per Disney Plus e Marvel ha finalmente un volto: si tratta dell’attrice Tatiana Maslany, più nota per la sua partecipazione a Orphan Black che le è valsa anche un Emmy Awards. Secondo Variety e Deadline, che per prime hanno dato per certo l’ingaggio della Maslany, senza aspettare le dichiarazioni ufficiali dell’attrice o dei vertici della Disney, per il ruolo della cugina di Hulk, Tatiana avrebbe battuto la concorrenza agguerritissima di due ... Leggi su zon (Di venerdì 18 settembre 2020), premiata con un Emmy per Orphan Black, dovrebbe essere ladella serie Disney+ dedicata a She-L’avvocatessa supereroina She-al centro di una serie tv di prossima produzione per Disney Plus e Marvel ha finalmente un volto: si tratta dell’attrice, più nota per la sua partecipazione a Orphan Black che le è valsa anche un Emmy Awards. Secondo Variety e Deadline, che per prime hanno dato per certo l’ingaggio della, senza aspettare le dichiarazioni ufficiali dell’attrice o dei vertici della Disney, per il ruolo della cugina diavrebbe battuto la concorrenza agguerritissima di due ...

