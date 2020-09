Seconda stagione della pandemia (Di venerdì 18 settembre 2020) Vista dall’Italia, la vita sembra riprendere dopo l’incubo del Covid-19, ma nel resto del mondo non è affatto così. A distanza di mesi dall’inizio della pandemia, si possono valutare le conseguenze delle scelte che sono state fatte nei diversi Paesi, e soprattutto lo stato di salute delle società.In Europa, il continente che più di ogni altro destina risorse alla sanità pubblica e al welfare, il diverso andamento della pandemia riflette le scelte politiche operate a livello nazionale. La strategia dello struzzo di Boris Johnson è costata al Regno Unito il triste primato continentale di vittime, ma anche i tentennamenti della Spagna, del Belgio e della Francia hanno avuto pesanti conseguenze. Molto si è parlato del ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 18 settembre 2020) Vista dall’Italia, la vita sembra riprendere dopo l’incubo del Covid-19, ma nel resto del mondo non è affatto così. A distanza di mesi dall’inizio, si possono valutare le conseguenze delle scelte che sono state fatte nei diversi Paesi, e soprattutto lo stato di salute delle società.In Europa, il continente che più di ogni altro destina risorse alla sanità pubblica e al welfare, il diverso andamentoriflette le scelte politiche operate a livello nazionale. La strategia dello struzzo di Boris Johnson è costata al Regno Unito il triste primato continentale di vittime, ma anche i tentennamentiSpagna, del Belgio eFrancia hanno avuto pesanti conseguenze. Molto si è parlato del ...

DisneyPlusIT : Il weekend è ancora lontano ma per fortuna la seconda stagione di #SoyLuna è in streaming da domani su #DisneyPlus… - ginpretura : 'Lui era convinto che avevano addestrato il pappagallo per insultarlo' Il primo processo della nuova stagione è a… - PerryMiracco : @Libertos Ma non dimentichiamoci la seconda parte di stagione del Milan. - frenciriku : @DisneyPlusIT Resto in esasperante attesa almeno della seconda stagione di Ducktales (il reboot del 2017) - donatotesta : RT @HuffPostItalia: Seconda stagione della pandemia -

Ultime Notizie dalla rete : Seconda stagione Seconda stagione della pandemia L'HuffPost Letojanni conferma Maurizio Schifilliti: “Possiamo lottare per il vertice”

Con la conferma di Maurizio Schifilliti, il Volley Letojanni aggiunge l’ultimo tassello al roster che sotto la guida di coach Gianpietro Rigano dovrà affrontare il prossimo campionato di serie B di pa ...

Seconda stagione della pandemia

Vista dall’Italia, la vita sembra riprendere dopo l’incubo del Covid-19, ma nel resto del mondo non è affatto così. A distanza di mesi dall’inizio della pandemia, si possono valutare le conseguenze de ...

Europa League, Il Milan batte lo Shamrock Rovers e va avanti

Al Tallaght Stadium di Dublino riparte la stagione del Milan di Stefano Pioli che vince e convince contro lo Shamrock Rovers per 2-0 nel secondo turno preliminare di Europa League. Decisive le reti di ...

Con la conferma di Maurizio Schifilliti, il Volley Letojanni aggiunge l’ultimo tassello al roster che sotto la guida di coach Gianpietro Rigano dovrà affrontare il prossimo campionato di serie B di pa ...Vista dall’Italia, la vita sembra riprendere dopo l’incubo del Covid-19, ma nel resto del mondo non è affatto così. A distanza di mesi dall’inizio della pandemia, si possono valutare le conseguenze de ...Al Tallaght Stadium di Dublino riparte la stagione del Milan di Stefano Pioli che vince e convince contro lo Shamrock Rovers per 2-0 nel secondo turno preliminare di Europa League. Decisive le reti di ...