Scuola, boom di tamponi a Napoli: oltre 11mila test e due positivi (Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – In meno di 30 giorni oltre 11.500 docenti e operatori scolastici sono stati sottoposti al test sierologico, permettendo di individuare 70 positivi ai test e 2 positivi al tampone. È questo, a pochi giorni dall’inizio delle scuole, un primo bilancio dell’attività “Scuola Sicura” portata avanti dall’ASL Napoli 2 Nord presso i punti di accesso diretto gestiti dai medici anti-covid dell’Azienda (oltre 4000 test) e presso gli studi dei Medici di Medicina Generale che hanno aderito alla campagna (oltre i 6000 test). L’Ordinanza n.70 del Presidente della Giunta Regionale prevede ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: 4 minuti– In meno di 30 giorni11.500 docenti e operatori scolastici sono stati sottoposti alsierologico, permettendo di individuare 70aie 2al tampone. È questo, a pochi giorni dall’inizio delle scuole, un primo bilancio dell’attività “Sicura” portata avanti dall’ASL2 Nord presso i punti di accesso diretto gestiti dai medici anti-covid dell’Azienda (4000) e presso gli studi dei Medici di Medicina Generale che hanno aderito alla campagna (i 6000). L’Ordinanza n.70 del Presidente della Giunta Regionale prevede ...

