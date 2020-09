NVIDIA: le nuove RTX 3080 sono introvabili a causa dei bot (Di venerdì 18 settembre 2020) Le nuove RTX 3080 di NVIDIA sono disponibili all’acquisto da ieri, ma a causa degli acquisti multipli fatti con l’aiuto di bot sono già esaurite ovunque NVIDIA ha fatto centro con la presentazione delle sue nuove GPU Ampere, creando moltissima aspettativa per il rilascio della 3080 di ieri. Purtroppo però le scorte sono state esaurite quasi istantaneamente, a causa degli utenti che hanno sfruttato bot per acquistarne il più possibile in poco tempo. Su vari siti di ecommerce sono spuntati subito infatti annunci di 3080 vendute a prezzi esorbitanti, anche oltre i 10.000 euro. Come funziona il bot sfruttato dai rivenditori per comprare ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 18 settembre 2020) LeRTXdidisponibili all’acquisto da ieri, ma adegli acquisti multipli fatti con l’aiuto di botgià esaurite ovunqueha fatto centro con la presentazione delle sueGPU Ampere, creando moltissima aspettativa per il rilascio delladi ieri. Purtroppo però le scortestate esaurite quasi istantaneamente, adegli utenti che hanno sfruttato bot per acquistarne il più possibile in poco tempo. Su vari siti di ecommercespuntati subito infatti annunci divendute a prezzi esorbitanti, anche oltre i 10.000 euro. Come funziona il bot sfruttato dai rivenditori per comprare ...

