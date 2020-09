«Lei è troppo disinvolta»: il giudice sconta la pena allo stupratore. Bufera bipartisan sulla sentenza (Di venerdì 18 settembre 2020) «Lei è troppo disinvolta»: il giudice sconta la pena allo stupratore. Bufera sulla sentenza choc. L’opiniopne insorge sui social: in questo la vittima viene colpevolizzata e trasformata in imputato. Intanto però, è andata così: riduzione di pena per il marito violentatore perché tradito. E sonora stoccata giuridica alla povera moglie abusata e colpita due volte. «Ci risiamo. Se ci violentano è colpa nostra. Ancora una volta il pregiudizio che mette sul bando degli imputati la vittima anziché la violenza. Questa volta è addirittura un tribunale a farlo. Da notizia stampa apprendiamo che la corte d’appello di Milano ha ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 18 settembre 2020) «Lei è»: illachoc. L’opiniopne insorge sui social: in questo la vittima viene colpevolizzata e trasformata in imputato. Intanto però, è andata così: riduzione diper il marito violentatore perché tradito. E sonora stoccata giuridica alla povera moglie abusata e colpita due volte. «Ci risiamo. Se ci violentano è colpa nostra. Ancora una volta il pregiudizio che mette sul bando degli imputati la vittima anziché la violenza. Questa volta è addirittura un tribunale a farlo. Da notizia stampa apprendiamo che la corte d’appello di Milano ha ...

