Juventus | senti Alexi Lalas | “McKennie colpo intelligente | può essere un nuovo Gattuso per Pirlo”

(Di venerdì 18 settembre 2020) "McKennie è un mix tra, Kanté e Vidal".Parola di. E' arrivato a sorpresa il classe '98, con lache in due settimane ha aperto e chiuso una trattativa che ha regalato a Pirlo il suocentrocampista: Weston McKennie è approdato a Torino dallo Schalke 04, ripercorrendo le orme di quell'Arturo Vidal a cui oggi l'ex difensore statunitense -primo americano della storia della Serie A -, intervenuto ai microfoni di 'Tuttosport', l'ha in parte paragonato per cuore, corsa e tecnica: "Fidatevi di me: Weston ha grande personalità, sarà apprezzato dentro e fuori dal campo dagli juventini e da tutti gli appassionati di calcio. Vi stupirà in positivo".VIDEO ...

Alexi Lalas, difensore del Padova, è stato il primo americano ad arrivare in Serie A. A Tuttosport, parla di McKennie. INTELLIGENTI - "McKennie? Il primo pensie ...