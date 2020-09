Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi le dichiarazioni contro l’ex Iconize (Di venerdì 18 settembre 2020) Tommaso Zorzi è sicuramente uno dei personaggi più vivace del Grande Fratello Vip. E anche se a poco ore dal suo ingresso nella casa di Cinecittà Alfonso Signorini ha rischiato di perdere la sua icona social a causa di qualche linea di febbre, il giovane dopo alcun accertamenti è rientrato proseguendo la sua avventura. Durante i primi giorni della sua permanenza Tommaso ha già fatto parlare di se, amante del gossip e vicino a molti vip popolari soprattutto sui social come Giulia de Lellis e Andrea Damante, Tommaso ha parlato in particolare del suo non rapporto con l’ex Marco Ferrero alias Iconize. Tommaso ha parlato dell’ex fidanzato accusandolo di protagonismo, ha poi affermato che non è solito ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 18 settembre 2020)è sicuramente uno dei personaggi più vivace delVip. E anche se a poco ore dal suo ingresso nella casa di Cinecittà Alfonso Signorini ha rischiato di perdere la sua icona social a causa di qualche linea di febbre, il giovane dopo alcun accertamenti è rientrato proseguendo la sua avventura. Durante i primi giorni della sua permanenzaha già fatto parlare di se, amante del gossip e vicino a molti vip popolari soprattutto sui social come Giulia de Lellis e Andrea Damante,ha parlato in particolare del suo non rapporto con l’ex Marco Ferrero aliasha parlato dell’ex fidanzato accusandolo di protagonismo, ha poi affermato che non è solito ...

