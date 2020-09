Grande Fratello Vip: Paolo Brosio (Di venerdì 18 settembre 2020) Paolo Brosio Paolo Brosio è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Paolo Brosio al GF Vip 5 – La scheda di presentazione - Anni: 63. - Data di nascita: 27 settembre 1956. - Luogo di nascita: Asti. - Status: single - Profilo Instagram: circa 9.700 follower prima del suo ingresso nella Casa. Perché è famoso Conosciuto negli ultimi anni soprattutto per la sua fede religiosa e per la devozione alla Madonna di Medjugorje, Paolo Brosio nasce come giornalista; a soli 22 anni collabora, infatti, con il quotidiano La Nazione di Firenze. L’esordio in tv arriva nel 1990, quando comincia a collaborare con Studio Aperto, finché non raggiunge la popolarità nel ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 18 settembre 2020)è uno dei concorrenti delVip 5.al GF Vip 5 – La scheda di presentazione - Anni: 63. - Data di nascita: 27 settembre 1956. - Luogo di nascita: Asti. - Status: single - Profilo Instagram: circa 9.700 follower prima del suo ingresso nella Casa. Perché è famoso Conosciuto negli ultimi anni soprattutto per la sua fede religiosa e per la devozione alla Madonna di Medjugorje,nasce come giornalista; a soli 22 anni collabora, infatti, con il quotidiano La Nazione di Firenze. L’esordio in tv arriva nel 1990, quando comincia a collaborare con Studio Aperto, finché non raggiunge la popolarità nel ...

GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con #GFVIP, condotto da @alfosignorini - GrandeFratello : Grande Fratello per la prima volta concederà ad un Vip misterioso la gestione dell'account Twitter ufficiale del pr… - Paladino70 : @EL10juve Tranquillo. Ma se avessi scritto Grande Fratello Vip, ti avrei mandato la Finanza a casa. - ilgiornale : La contessa Patrizia De Blanck al Grande Fratello Vip sbotta contro Ilary Blasi, Alba Parietti e Maria Teresa Ruta… -