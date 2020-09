Festa di matrimonio diventa un focolaio di Covid: 177 contagiati e sette morti in Usa (Di venerdì 18 settembre 2020) La Festa di matrimonio diventa un focolaio di coronavirus : i contagiati sono 177, con 7 morti. Accade negli Usa nello stato del Maine, vicino al confine col Canada, dove lo scorso 7 agosto 65 persone ... Leggi su leggo (Di venerdì 18 settembre 2020) Ladiundi coronavirus : isono 177, con 7. Accade negli Usa nello stato del Maine, vicino al confine col Canada, dove lo scorso 7 agosto 65 persone ...

infoitsalute : Festa di matrimonio diventa un focolaio di Covid: 177 contagiati e sette morti in Usa - abjoseorue : Un documento (dell'anno 1876, che si trova nel registro civile della Repubblica del Paraguay - Sud America), l'atto… - infoitinterno : Festa di matrimonio finisce in tragedia: 177 contagi e 7 morti per Coronavirus - leggoit : Festa di matrimonio diventa un focolaio di Covid: 177 contagiati e sette morti in Usa - RADIOBRUNO1 : Il matrimonio è stato celebrato lo scorso 7 agosto #USA #COVID19 #SuperSpreader #matrimonio #18settembre… -