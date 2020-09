Ferrero premia i dipendenti nell’anno del Covid: a ottobre un compenso extra in busta paga (Di venerdì 18 settembre 2020) Ferrero premia i dipendenti nell’anno del Covid: compenso extra nella busta paga di ottobre. ROMA – Ferrero premia i dipendenti dell’anno del Covid-19. Nonostante la crisi economica, l’azienda di Alba ha deciso di inserire un compenso extra nella busta paga di ottobre con l’importo massimo di 2.220 euro lordi. Un aumento che dipende da due parametri: il risultato economico, unico per tutta la azienda e il risultato gestionale che si riferisce all’andamento specifico di ogni singola azienda o area geografica. Ferrero: ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 18 settembre 2020)nell’anno delnelladi. ROMA –dell’anno del-19. Nonostante la crisi economica, l’azienda di Alba ha deciso di inserire unnelladicon l’importo massimo di 2.220 euro lordi. Un aumento che dipende da due parametri: il risultato economico, unico per tutta la azienda e il risultato gestionale che si riferisce all’andamento specifico di ogni singola azienda o area geografica.: ...

